Посольство РФ высмеяло космические войска США

Российское посольство в Соединённых Штатах пошутило на тему Космических войск после заявления американского лидера Дональда Трампа о созданий данного рода войск в США.
«Доброе утро, Космические войска!» — опубликовало сообщение в Twitter дипмиссия, сопроводив приветствие эмблемой Космических сил России и ссылкой на англоязычное описание этого рода войск на сайте российского Министерства обороны.
Good Morning, Space Forces!
🚀 https://t.co/70gn54pdqz🇷🇺 pic.twitter.com/t7sBn0uxP4— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 10, 2018
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство работает над созданием космических войск. Соответствующее поручение Пентагону ранее дал Трамп.