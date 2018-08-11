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Посольство РФ высмеяло космические войска США
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Российское посольство в США пошутило над созданием Космических войск в стране 

RT на русском 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Российское посольство в Соединённых Штатах пошутило на тему Космических войск после заявления американского лидера Дональда Трампа о созданий данного рода войск в США.
«Доброе утро, Космические войска!» — опубликовало сообщение в Twitter дипмиссия, сопроводив приветствие эмблемой Космических сил России и ссылкой на англоязычное описание этого рода войск на сайте российского Министерства обороны.
Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство работает над созданием космических войск. Соответствующее поручение Пентагону ранее дал Трамп.
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Комментарии28  Ещё 11 источников 
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