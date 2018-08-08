Британский беспилотник провел 26 суток в полете

Британский военный беспилотник провел 26 суток в беспрерывном полете

Французская авиастроительная компания Airbus отчиталась об успешных летных испытаниях беспилотного аппарата Zephyr.

«Это самый продолжительный полет в мире. Во время данного полета Zephyr S были подтверждены возможности системы, а также достигнуты все поставленные инженерные задачи», — сообщила пресс-служба Airbus, передает ТАСС.

Беспилотник провел в воздухе 25 дней 23 часа 57 минут.

Великобритания оказала поддержку испытаниям. Лондон планирует первым взять на вооружение беспилотник. Следующий вылет БПЛА планируется осуществить с летного поля Виндхэм в Австралии до конца 2018 года.

БПЛА Zephyr — сверхлегкий беспилотный летательный аппарат с питанием от солнечных батарей, созданный британской оборонной компанией QinetiQ с целью наблюдений за поверхностью Земли, а также для исследований ее атмосферы. Проект частично финансируется британским министерством обороны.

Изначально Zephyr имел размах крыльев 18 метров и взлетную массу 31 кг. Беспилотник несколько раз дорабатывали, и сейчас размах его крыльев составляет 25 метров, масса — 75 кг.