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Британский беспилотник провел 26 суток в полете
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Британский военный беспилотник провел 26 суток в беспрерывном полете 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: Airbus
Французская авиастроительная компания Airbus отчиталась об успешных летных испытаниях беспилотного аппарата Zephyr.
«Это самый продолжительный полет в мире. Во время данного полета Zephyr S были подтверждены возможности системы, а также достигнуты все поставленные инженерные задачи», — сообщила пресс-служба Airbus, передает ТАСС.
Беспилотник провел в воздухе 25 дней 23 часа 57 минут.
Великобритания оказала поддержку испытаниям. Лондон планирует первым взять на вооружение беспилотник. Следующий вылет БПЛА планируется осуществить с летного поля Виндхэм в Австралии до конца 2018 года.
БПЛА Zephyr — сверхлегкий беспилотный летательный аппарат с питанием от солнечных батарей, созданный британской оборонной компанией QinetiQ с целью наблюдений за поверхностью Земли, а также для исследований ее атмосферы. Проект частично финансируется британским министерством обороны.
Изначально Zephyr имел размах крыльев 18 метров и взлетную массу 31 кг. Беспилотник несколько раз дорабатывали, и сейчас размах его крыльев составляет 25 метров, масса — 75 кг.
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