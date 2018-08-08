Ракеты «Протон» могут подорожать из-за сокращения производства

Стоимость ракет "Протон-М" из-за сокращения их производства вырастет в 2-2,5 раза и сравняется по стоимости с ракетой "Ангара-А5", полагает генеральный конструктор по ракетам-носителям, один из разработчиков ракет семейства "Ангара" Александр Медведев

"Расчеты показали, что при уменьшении выпуска ракет-носителей "Протон-М" с 7 до 1-2 штук в год ее себестоимость увеличится примерно в 2-2,5 раза и составит величину, соизмеримую с себестоимостью первого образца ракеты-носителя "Ангара-А5", — говорится в статье Медведева, опубликованной в научном журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение".

В статье не указывается стоимость ракеты "Ангара-А5", однако говорится, что изготовление первого экземпляра ракеты шло три года и все накладные расходы предприятия за этот срок были включены в себестоимость.

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" установлена в 1,3 миллиарда рублей. При этом себестоимость производства ракеты "Протон-М", на смену которой идет "Ангара", этим же документом установлена в 1,4 миллиарда рублей (в ценах 2017 года). На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты "Протон-М" составляет примерно 65 миллионов долларов.