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У Севастополя нашли древний парусник
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У берегов Севастополя нашли деревянный парусник древнеримской эпохи 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © Depositphotos / agiampiccolo
Сохранившийся корпус деревянного корабля ориентировочно древнеримской эпохи обнаружен у берегов Севастополя, сообщил РИА Новости руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.
"На глубине порядка 90 метров в районе Балаклавы (Севастополь) обнаружен корпус деревянного корабля. Можно определить приблизительный возраст корабля по сохранившемуся якорю. Речь может идти о парусном судне древнеримской эпохи", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что точный возраст корабля станет известен после изучения его детали.
"На поверхность был поднят элемент корпуса судна для проведения радиоуглеродного анализа, что необходимо для установления возраста судна", — пояснил Дунаев.
Экспедиция "Нептун" проводится на средства Фонда президентских грантов по проекту "Крым — перекресток цивилизаций". Ранее экспедиция, проводимая совместно с Черноморским центром подводных исследований, подробно изучила затонувший в конце XIX века русский пароход "Генерал Коцебу", обнаруженный ранее в нескольких милях от мыса Тарханкут на глубине более 40 метров.
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