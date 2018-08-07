Земле предсказали превращение в смертельную теплицу

Борьба людей с глобальным потеплением может не помешать ему превратить Землю в "парник". К такому выводу пришла международная группа ученых, результаты работы которых опубликовал научный журнал PNAS.

По мнению специалистов, даже выполнение Парижского соглашения 2015 года не гарантирует, что средняя температура на планете не вырастет на три-четыре градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой (XIX век), так как предусмотренное документом безопасное потепление на два градуса способно запустить уже неконтролируемые изменения климата.

Один из авторов исследования, химик Уилл Стеффен, отметил, что необратимые изменения в течение нескольких десятилетий могут значительно приблизить планету к новому планетарному порогу — «парнику», что означает значительное повышение средней температуры.

Ученый объяснил, что превращение Земли в «парник» чревато затоплением прибрежных районов, проблемами для сельского хозяйства и разрушением коралловых рифов.