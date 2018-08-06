Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов

Если любопытный человек захочет узнать о происхождении самых известных алмазов мира, ему придётся перемотать историю примерно на миллиард лет назад.

Возьмём в качестве примера потрясающий алмаз Хоупа. Это крупный бриллиант массой в 45,52 карата глубокого сапфирово-синего цвета, который находится в экспозиции Музея естествознания при Смитсоновском институте в Вашингтоне с 1958 года. Отматывая назад видеоплёнку истории, можно увидеть, как алмаз переходит из рук в руки торговцев, воров и даже королевских особ, пока не попадёт в индийскую шахту, где его изначально и нашли. Ещё раньше алмаз, возможно, сотни тысяч лет находился в "ловушке" из заставшей лавы.

Что же было до? Историческая "кинолента" быстро прокрутит, как порода, в которой располагались алмазы, растворяется в магме. Последняя же втягивается в извергающийся вулкан и уходит глубоко в мантию Земли, где драгоценные камни постепенно распадаются на составляющие их элементы.

Затем, возвращаясь ещё на миллионы лет назад, можно разглядеть, как некоторые из этих химических элементов поднимаются обратно к поверхности Земли и, наконец, оседают на дне моря.

Италии и Именно здесь и начинается история захватывающей статьи, опубликованной в журнале Nature. В рамках этой работы геологи из США Южной Африки проанализировали 46 самых ценных алмазов в мире, чтобы ответить на один простой вопрос: как глубоко в Земле формируются драгоценные голубые алмазы?

Изучая этот вопрос, учёные обнаружили, что голубые алмазы являются не только чрезвычайно редкими, они также могут хранить секреты о внутренней части нашей планеты.

Авторы исследования пишут, что лишь сотая часть одного процента всех добытых алмазов попадает под классификацию голубых алмазов. По этой причине они невероятно дороги. По словам ведущего автора исследования Эвана Смита (Evan Smith) из Геммологического института США, из-за этого такие алмазы почти недоступны для исследований.

Как уже отмечалось выше, в рамках последней работы Смит и его коллеги на протяжении двух лет изучали самые дорогие в мире голубые алмазы, включая Куллинанскую мечту (Cullinan Dream), которая в 2016 году была продана на аукционе более чем за 23 миллиона долларов США.

Специалисты проверили сотни тысяч алмазов, прежде чем выбрать самых достойных (подходящих) "испытуемых". В конечном счёте, они остановились на алмазах, у которых были заметны чёткие вкрапления — остатки минералов из древних подземных пород, в которых драгоценности формировались.

Любопытно, что такие голубые алмазы являются менее дорогими, чем их безупречные "собратья" (тот же алмаз Хоуп). Однако для научных целей они подходят куда больше.

Изучая вкрапления, исследователи способны оценить, какие минералы были в породах, в которых образовывались алмазы. Кроме того, такие "пятна" также могут указать, где (приблизительно) в земной коре алмазы сформировались.

Используя рамановскую спектроскопию для определения уникального состава "мишени", учёные выяснили, что вкрапления в голубых алмазах напоминают породы, которые могли образоваться только в нижней части мантии Земли — на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли. А это значит, что формирование происходило примерно в четыре раза глубже, чем считалось ранее.

Как пишут исследователи, большинство других алмазов формируются под землёй на глубине примерно 150-200 километров.

Иными словами, исследование показало, что голубые алмазы кристаллизуются в породах, которые присутствуют только в экстремальных условиях высокого давления и температуры нижней мантии Земли.

"Теперь мы знаем, что лучшие алмазы с точки зрения ювелирного качества поступают из самых глубоких уголков нашей планеты", — объясняет один из авторов исследования Стивен Шири (Steven Shirey) из Института Карнеги.

Также учёные выяснили, что ценные голубые алмазы получают свой великолепный цвет благодаря бору — химическому элементу, находящемуся почти исключительно на поверхности Земли и в подводных залежах полезных ископаемых. И вот здесь начинается самое интересное: как бор попадает на глубины, где образуются голубые алмазы?

Вероятным объяснением может быть следующее: бор попал туда вместе с океанической плитой. Учёные говорят, что бор растворяется в морской воде. Она же порой циркулирует близ дна океана и реагирует с некоторыми минералами, образуя серпентинит. Во время тектонического столкновения одна плита, содержащая серпентинит, может попадать под другую тектоническую плиту. "Тонущая" плита затем уносит серпентинит (а значит, и бор) глубоко в мантию. По предположению учёных, это объясняет попадание элемента в места рождения голубых алмазов.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об обнаружении более квадриллиона тонн алмазов глубоко внутри недр Земли.