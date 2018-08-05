«Люди видели, будто что-то летело»

Вечером в субботу над уральскими городами пролетело несколько неизвестных светящихся объектов, похожих на метеорит и его осколки. Видеозаписи мерцающих небесных тел опубликованы в интернете. Небесное явление заметили, в частности, жители Сургута Нефтеюганска . В МЧС считают: пока рано говорить о том, что это был метеорит.

Жители Урала сообщили о пролете вечером в субботу, 4 августа, над городами нескольких неизвестных светящихся объектов, похожих на метеорит и его осколки. Видеозаписи мерцающих объектов в небе опубликованы в интернете. Небесное явление заметили, в частности, жители Сургута и Нефтеюганска.

Как заявили в управлении МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу , конкретной информации от людей об объектах в небе не поступало. Сами жители предполагают, что это мог быть метеорит или части космической ракеты, передает НСН.

«Информационных сообщений, донесений не было, только [отклики] такого уровня, что люди видели, будто что-то летело. Что именно — никто не знает», — сообщили в пресс-службе управления.

В МЧС также отметили, что пока рано говорить о том, что над Сургутом пролетел метеорит. Ранее в Сети появилась видеозапись, сделанная в районе трассы Нефтеюганск — Сургут. На записи видно, как некий объект, вспыхивая, падает на фоне неба.

Месяцем ранее сообщалось, что американским ученым впервые в истории удалось поднять со дна океана куски упавшего метеорита. Об этом сообщили в твиттере экспедиции.

Метеорит упал 7 марта этого года и был зафиксирован сразу тремя научными станциями. Падение в океан произошло в 25 километрах от берега штата Вашингтон.

Район падения удалось определить достаточно точно, туда была снаряжена экспедиция научного судна Nautilus. 2 июля дно начали обследовать два глубоководных аппарата Hercules и Argus, и лишь после тщательного анализа в лаборатории ученые заявили об обнаружении двух фрагментов.

«Мы видим два небольших фрагмента. Это расплавленные куски камня», — пояснил специалист NASA Марк Фрайс, курирующий поиски.

Дальнейший анализ поможет определить, к какому типу метеоритов принадлежат образцы. По оценкам ученых, общая масса обломков может составлять две тонны.

В апреле нынешнего года сенсационное заявление сделали ученые, исследующие состав одного из самых известных за последние годы метеоритов, выпавших на Землю. Небольшой астероид 2008 TC3 упал 7 октября 2008 года в Нубийской пустыне на севере Судана . В тот день «Газета.Ru» рассказывала об уникальности этого события: это был первый случай, когда о столкновении с астероидом земляне были предупреждены заранее.

Метеорит получил название Альмахата Ситта (от арабского «Шестая станция», названия железнодорожной станции рядом с местом падения), всего в этом районе было собрано 600 фрагментов метеорита.

К необычным выводам о происхождении упавшего астероида пришли ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые под руководством Филиппа Жилле сообщили, что вещество упавшего астероида сформировалось в недрах несуществующей сегодня протопланеты, которая вращалась вокруг Солнца на заре ее существования.

В феврале метеорит, упавший в Аризоне 50 тыс. лет назад, ушел с молотка за $237 500.

Об этом сообщалось на сайте аукционного дома Christie's. Железный метеорит весом в 32 кг, обнаруженный в Аризонском кратере, откололся от астероида шириной в 40 м и массой 300 тыс. тонн. Как и другие железные метеориты, он сформировался более 4 млрд лет назад в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Он упал на Аризону, вызвав взрыв в три раза мощнее, чем Тунгусский метеорит, и оставив кратер диаметром 1219 м и глубиной 229 м. Край кратера поднимается над землей на 46 м. Обломки метеорита раскидало в радиусе 17 км. За время существования кратера металлические осколки использовали для собственных нужд индейцы.

Зимой 2013 года на Челябинскую область обрушился метеоритный дождь. В 9:20 по местному времени в небе, в 30-50 км от Земли, взорвался метеорит. Ударная волна выбила окна в домах, больницах, детских садах, школах. Полопались витрины магазинов. Осколки метеорита повредили здания.

В больницы с порезами и ушибами обратились более 1000 человек, часть из них была госпитализирована в тяжелом состоянии. По рассказам жителей, на небе сначала появился след, словно от реактивного самолета, а затем произошел взрыв и «засияло солнце».