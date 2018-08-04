США предрекли космонавтике РФ трудное будущее

Твит посольства России в США о том, что «российские ракетные двигатели продолжат запускать Америку в космос», является любопытным для «страны, которая явно сталкивается с трудным будущим в пусковом бизнесе», полагает ArsTechnica.
Американское издание назвало «троллингом» подобную реакцию дипломатического представительства на покупку США шести ракетных двигателей РД-180. В ArsTechnica отмечают, что это может стать последней партией силовых агрегатов, которую Соединенные Штаты приобретают у России.
В июле генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что подписан контракт на 2020 год, в рамках которого Россия поставит США шесть двигателей РД-180. Тогда же руководитель предприятия сообщил, что производимый Россией для США ракетный двигатель РД-180 сертифицирован НАСА для использования в пилотируемых миссиях.
В пояснительной записке к годовому отчету за 2017 год «Энергомаша», появившейся в открытом доступе в июле, отмечается, что предприятия России в 2020-м ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки РД-180 и РД-181 (из 19 двигателей, которые в 2018 году выпустит «Энергомаш», 17 предназначены для США).
Один РД-180 устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5 компании ULA (United Launch Alliance). На ней должен отправляться к МКС американский пилотируемый корабль Starliner компании Boeing. В автономном режиме космический аппарат впервые полетит в конце 2018-го — начале 2019-го. Пилотируемый старт запланирован на середину 2019-го.