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Раскрыты характеристики Google Pixel 3 XL
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Характеристики Google Pixel 3 XL раскрыты до релиза 

Android Insider 3 августа 2018
Фото: Android Insider
Google Pixel 3 XL не сможет похвастать высокой производительностью. Об этом свидетельствуют результаты синтетического теста Geekbench. Несмотря на идентичное аппаратное обеспечение, будущий флагман Google уступает по показателю вычислительной мощности Snapdragon-версии Galaxy Note 9.
Согласно сведениям из базы данных Geekbench, Google Pixel 3 XL будет оснащаться 4 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 845. Такой набор характеристик обеспечивает смартфону 2426 баллов в одноядерном испытании и 8355 — при задействовании всех процессорных ядер.
Android Insider

Android P — дата релиза

В качестве программной платформы смартфона, как и предполагалось, выступит операционная система Android P. Согласно данным, предоставленным именитым инсайдером Эваном Блассом, релиз обновленной ОС от Google может состояться уже 20 августа.

Когда представят Google Pixel 3

Что касается самого Google Pixel 3 XL, то его презентация, вероятно, пройдет не ранее октября. По традиции Google презентует фирменные смартфоны спустя несколько месяцев после релиза программной платформы, на базе которой они будут функционировать — очевидно, во избежание массовых проблем с ОС.
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