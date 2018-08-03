Раскрыты характеристики Google Pixel 3 XL

Характеристики Google Pixel 3 XL раскрыты до релиза

Google Pixel 3 XL не сможет похвастать высокой производительностью. Об этом свидетельствуют результаты синтетического теста Geekbench. Несмотря на идентичное аппаратное обеспечение, будущий флагман Google уступает по показателю вычислительной мощности Snapdragon-версии Galaxy Note 9.

Согласно сведениям из базы данных Geekbench, Google Pixel 3 XL будет оснащаться 4 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 845. Такой набор характеристик обеспечивает смартфону 2426 баллов в одноядерном испытании и 8355 — при задействовании всех процессорных ядер.

Android Insider

Android P — дата релиза

В качестве программной платформы смартфона, как и предполагалось, выступит операционная система Android P. Согласно данным, предоставленным именитым инсайдером Эваном Блассом , релиз обновленной ОС от Google может состояться уже 20 августа.

Когда представят Google Pixel 3

Что касается самого Google Pixel 3 XL, то его презентация, вероятно, пройдет не ранее октября. По традиции Google презентует фирменные смартфоны спустя несколько месяцев после релиза программной платформы, на базе которой они будут функционировать — очевидно, во избежание массовых проблем с ОС.