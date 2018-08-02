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Dragon покинет МКС в пятницу
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Dragon покинет МКС в пятницу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: NASA TV
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX в пятницу покинет Международную космическую станцию (МКС), сообщили в НАСА.
Ориентировочно в 13.30 мск в пятницу корабль будет отстыкован от американского модуля "Грамония" (Harmony), но останется прикрепленным к механическому манипулятору Canadarm2 еще несколько часов.
На сегодняшний день Dragon является единственным космическим кораблем, который способен доставлять грузы с МКС на Землю. Его приводнение в Тихом океане в районе побережья Калифорнии ожидают в субботу в 01.17 мск.
Для Dragon это 15 грузовая миссия к МКС по контракту с НАСА. Корабль прибыл на орбиту 2 июля с 2,676 тонны груза: предметами первой необходимости, материалами для научных экспериментов.
SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования космических аппаратов, на регулярной основе запуская в повторный полет первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, а также повторно используя капсулу грузового корабля Dragon. Возвращающийся на Землю аппарат уже бывал на МКС в 2016 году.
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