NASA научит собирать марсоход дома

NASA обнародовало инструкцию по сборке марсохода в домашних условиях

По оценке ученых, цена сборки робота составит 2,5 тыс. долларов.

Специалисты NASA обнародовали инструкцию по сборке и программное обеспечение, необходимые для создания упрощенной версии марсохода Curiosity. Все необходимое для космического аппарата можно приобрести в обычных магазинах.

Как пишет газета «Известия» , после запуска Curiosity космическое агентство создало его упрощенный вариант для демонстрации основных принципов работы аппарата в обучающих целях. Но цена копии марсохода оказалась слишком высокой для многих организаций. После этого ученые решили создать робота, которого можно было бы собрать «в домашних условиях».

Разработчики уверяют, что несмотря на простую конструкцию, марсоход сохранил многие функции своего прототипа. В частности, аппарату оставили специальную подвеску, позволяющую двигаться по сложному рельефу.

По оценке ученых, цена такого робота составляет 2,5 тыс. долларов. На его сборку у специалистов лаборатории ушло 200 часов.