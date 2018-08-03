Ещё
SpaceX обогнал Boeing
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео

SpaceX обогнал Boeing 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: SpaceX
Испытательные полеты корабля Dragon 2 компании SpaceX в беспилотном и пилотируемом режимах пройдут раньше, чем аналогичные тестовые запуски космического аппарата Starliner корпорации Boeing, сообщает НАСА.
Первый беспилотный полет Dragon 2 запланирован на ноябрь 2018-го. Пилотируемый старт корабля намечен на апрель 2019-го. В автономном режиме Starliner впервые полетит в конце 2018-го — начале 2019-го. Пилотируемый старт запланирован на середину 2019-го.
Ранее Boeing опережал SpaceX по первым пускам в автономном и пилотируемом режимах. Ожидалось, что в первом случае Starliner полетит в августе 2018-го, а во втором — в ноябре 2018-го. Перенос сроков связан с проблемами, выявленными в июне 2018-го в ходе испытаний двигателей Starliner для аварийного прекращения полета.
В июле 2018-го генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил, что российский двигатель РД-180 прошел сертификацию НАСА для использования в пилотируемых миссиях. Данный силовой агрегат устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas 5, при помощи которой будет запускаться Starliner.
НАСА выбрало компании Boeing и SpaceX для создания замены российским кораблям серии «Союз», в настоящее время выступающим единственным средством доставки людей на МКС.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии2  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная причина развода Петросяна11
Ученый передал НАТО данные о «Кинжале»302
Убийца Буданова умер в колонии65
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео16
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном16
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
04:35
«Волны-убийцы»: раскрыта тайна Бермудского треугольника
Наука и техника Наука
00:47
Винокур резко отреагировал на скандал с Петросяном
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение