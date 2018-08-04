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Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане
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Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане 

ТАСС 39 минут назад
Фото: AP Photo/NASA
Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX, отстыковавшийся в пятницу от Международной космической станции (МКС), приводнился в Тихом океане. Об этом говорится на странице SpaceX в Twitter.
"Приводнение Dragon подтверждено", — отмечается в твите. Как уточнили в SpaceX, команда специалистов, которая должна прибыть к кораблю, уже находится в пути.
Dragon отстыковался от орбитального комплекса примерно в 12:38 по времени Восточного побережья США (19:27 мск). Корабль доставил на Землю отработанные материалы и результаты некоторых научных экспериментов. Dragon приводнился в Тихом океане к юго-западу от полуострова Калифорния. Далее его должны транспортировать в порт Лос-Анджелеса, что займет около двух суток.
Ракета Falcon 9 с Dragon стартовала с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 29 июня. Грузовик доставил на станцию груз массой 2,7 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это была 15-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществленная с помощью Dragon.
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