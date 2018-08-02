В легких нашли новый тип клеток

Две группы ученых составили подробнейшие карты расположения клеток в легких и независимо друг от друга обнаружили новый тип клеток. Он составляет примерно 1% от их общего количества и отвечает за выделение большого количества белка, который становится причиной муковисцидоза — одного из самых распространенных генетических наследственных заболеваний. Открытие может стать основой новых методов лечения. Две статьи с результатами опубликованы в журнале Nature (1, 2).

Муковисцидоз — это наследственное заболевание, вызываемое мутацией в обеих копиях гена, кодирующего ген CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator — регулятор трансмембранной проводимости при муковисцидозе). Этот белок участвует в работе клеток, которые выделяют жидкости, например, слизь и пот, поэтому при его «поломке» соответствующим железам сразу становится труднее работать. В этом причина многих симптомов болезни, в том числе частых инфекций легких и носовых пазух.

В двух новых работах ученые пытались составить атлас клеток, выстилающих легкие. Затем они анализировали активность генов десятков тысяч отдельных клеток. Сравнение полученных данных с известной информацией позволило выделить ранее не известную популяцию клеток, которую авторы назвали легочными ионоцитами (pulmonary ionocyte). Именно эти клетки отвечали за то, чтобы CFTR выделилось больше, поэтому в случае поломки гена именно они вызывают симптомы болезни.