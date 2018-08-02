УФАС по РТ возбудило дело в отношении «Главтатдортранс»

Государственное учреждение «Главтатдортранс» за три недели до начала аукциона определилось с подрядчиками по содержанию и ремонту дорог.

Такие выводы сделало татарстанское УФАС России , изучив аукционную документацию и исследовав компьютеры учреждения.

Так на компьютерах «Главтатдортранс» были созданы семь папок с названием фирм и описанием объемов работ. Фактически до проведения аукциона между ними были распределены дорожные подряды.

Имена папок были поименованы как «Лот Алексеевскдорстрой», «Лот Брус», «Лот Каздорстрой», «Лот Волгадорстрой», «Лот МДСУ-1», «Лот Татавтодор» и «Лот Татнефтедор». В список файлов в содержании каждой из папок входили перечни дорог, лимитированных затрат, расчёт стоимости дорог и техническое задание, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Файлы появились в ноябре 2016 года — за три недели до даты размещения информации о проведении закупок. А 27 декабря все лоты выиграли.

По итогам проверки Татарстанское УФАС возбудило дело по статье «О защите конкуренции».