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УФАС по РТ возбудило дело в отношении «Главтатдортранс»
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УФАС по РТ возбудило дело в отношении «Главтатдортранс» 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Государственное учреждение «Главтатдортранс» за три недели до начала аукциона определилось с подрядчиками по содержанию и ремонту дорог.
Такие выводы сделало татарстанское УФАС России, изучив аукционную документацию и исследовав компьютеры учреждения.
Так на компьютерах «Главтатдортранс» были созданы семь папок с названием фирм и описанием объемов работ. Фактически до проведения аукциона между ними были распределены дорожные подряды.
Имена папок были поименованы как «Лот Алексеевскдорстрой», «Лот Брус», «Лот Каздорстрой», «Лот Волгадорстрой», «Лот МДСУ-1», «Лот Татавтодор» и «Лот Татнефтедор». В список файлов в содержании каждой из папок входили перечни дорог, лимитированных затрат, расчёт стоимости дорог и техническое задание, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Файлы появились в ноябре 2016 года — за три недели до даты размещения информации о проведении закупок. А 27 декабря все лоты выиграли.
По итогам проверки Татарстанское УФАС возбудило дело по статье «О защите конкуренции».
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