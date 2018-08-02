Медики пересадили свиньям легкие «из пробирки»

Подходящие доноры легких — огромная редкость, и потребности в них для пересадки намного превышают любые доступные источники. Впрочем, вскоре положение может улучшиться: в статье, опубликованной журналом Science Translational Medicine, медики из Техасского университета сообщили об успешном выращивании искусственных легких в лаборатории, и пересадке их подопытным животным. Вскоре подобная процедура может спасти немало человеческих жизней.

«Невозможность создать проницаемые микрососудистые сети, способные поддерживать выживание тканей и без протечек выдерживать физиологические уровни давления остается фундаментальной проблемой тканевой инженерии», — пишут Джоан Николс (Joan Nichols) и ее коллеги.

Ученым удалось это, взяв за основу белковый матрикс свиных легких, из которых были удалены все клетки, обнажив лишь гибкий трехмерный «скелет». Его поместили в питательный раствор и засеяли собственными клетками свиней-реципиентов будущих органов. После месяца культивирования прошли операции по пересадке. Уже через две недели органы начинали образовывать сосудистую сеть.

Целью исследования была сама технология выращивания легких и их поведение в первое время после трансплантации, поэтому свиней усыпляли спустя разные периоды, анализируя состояние пересаженных органов. Ни у одной из них не развилось никаких реакций, возникающих при отторжении, уровень кислорода оставался в пределах нормы. Последняя из них была усыплена два месяца спустя после трансплантации, и более длительные наблюдения за такими «пациентами» еще предстоят. Однако перспектива создания биоинженерных органов и тканей для пересадки больным, очевидно, стала заметно ближе. Сами авторы работы полагают, что уже лет через 5-10 методика выращивания человеческих легких для нуждающихся в трансплантации начнет применяться в больницах.