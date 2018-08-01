Существует вероятность столкновения черных дыр

Рочестерский технологический институт с его учеными приходит все к большей убежденности в том, что на окраине спиралевидных галактик можно обнаружить множество черных дыр, имеющих массивный тип. Астрономы утверждают о том, что именно там необходимо заниматься исследованием гравитационных волн, которые формируются при сближении тел, имеющих огромную массу.

С. Чакрабарти со своей командой сделали предположение о необходимости поиска не самой массивной черной дыры, а на видимые звезды, превратившиеся в сверхновые, имеющие коллапс ядра. За счет яркого излучения массивной звезды, которое выпускается до распада, можно заранее предугадать образования черных дыр.

Благодаря данным, которые были собраны с помощью обсерватории в Ликсе (Supernova Search) было произведено сравнение частоты возникновения сверхновых звезд, расположенных на окраине спиралевидных галактик с тем, насколько часто происходят такие же события в самих галактиках. В основном ученые ищут объекты, из-за которых возникают гравитационно-волновые явления, в карликовых или спутниковых галактиках. Итогом проведенного исследования стало утверждение, которое говорит, что частота образования сверхновых, имеющих коллапс ядра, сравнительно одинаковы: раз в тысячелетие возникает пара образований. Данные выводы говорят о возможности обнаружения на окраине спиралевидных галактик множества систем, имеющих несколько черных дыр.

Поэтому ученые совместно с Чакрабарти считают данную область лучшей для обнаружения и изучения гравитационно-волновых явлений, имеющих необходимое развитие в оптическом диапазоне. Они могут поспособствовать локализации причины гравитационных волн. Результаты исследования были размещены в журнале Astrophysical Journal Letters.