Ещё
Существует вероятность столкновения черных дыр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Существует вероятность столкновения черных дыр 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Рочестерский технологический институт с его учеными приходит все к большей убежденности в том, что на окраине спиралевидных галактик можно обнаружить множество черных дыр, имеющих массивный тип. Астрономы утверждают о том, что именно там необходимо заниматься исследованием гравитационных волн, которые формируются при сближении тел, имеющих огромную массу.
С. Чакрабарти со своей командой сделали предположение о необходимости поиска не самой массивной черной дыры, а на видимые звезды, превратившиеся в сверхновые, имеющие коллапс ядра. За счет яркого излучения массивной звезды, которое выпускается до распада, можно заранее предугадать образования черных дыр.
Благодаря данным, которые были собраны с помощью обсерватории в Ликсе (Supernova Search) было произведено сравнение частоты возникновения сверхновых звезд, расположенных на окраине спиралевидных галактик с тем, насколько часто происходят такие же события в самих галактиках. В основном ученые ищут объекты, из-за которых возникают гравитационно-волновые явления, в карликовых или спутниковых галактиках. Итогом проведенного исследования стало утверждение, которое говорит, что частота образования сверхновых, имеющих коллапс ядра, сравнительно одинаковы: раз в тысячелетие возникает пара образований. Данные выводы говорят о возможности обнаружения на окраине спиралевидных галактик множества систем, имеющих несколько черных дыр.
Поэтому ученые совместно с Чакрабарти считают данную область лучшей для обнаружения и изучения гравитационно-волновых явлений, имеющих необходимое развитие в оптическом диапазоне. Они могут поспособствовать локализации причины гравитационных волн. Результаты исследования были размещены в журнале Astrophysical Journal Letters.
Реальный мир космоса: последние новости
Полное лунное затмение 2018: Как увидеть «Кровавую Луну» онлайн Астрономы впервые обнаружили радиоактивные молекулы за пределами Солнечной системы Ученые решили искать жизнь в кратерах Титана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью603
Лукашенко впервые высказался об инсульте52
Борисову избил известный российский певец77
Захарова сделала неожиданное признание201
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ97
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение