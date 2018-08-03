Раскрыта тайна Бермудского треугольника

Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах

Британские ученые предложили разгадку тайны Бермудского треугольника, сообщает The Sun.

Ученые из Саутгемптонского университета исследовали причины гибели многочисленных кораблей в районе Атлантического океана, который может быть ограничен треугольником, проведенным между американским штатом Флорида, Пуэрто-Рико Бермудскими островами . Специалисты предположили, что губить суда могут «волны-убийцы».

Впервые описанные лишь в 1990-х годах волны являются одиночными, а в высоту достигают 20 и более метров. При этом ученые до сих пор не обнаружили единственной причины возникновения «волн-убийц», однако одной из них считают нелинейную динамику поверхностных волн на воде.

Ради проверки теории о том, что именно это явление топит корабли в Бермудском треугольнике, ученые Саутгемптонского университета создали модель судна, затонувшего там еще в начале XX века, и добились возникновения в также смоделированном «дьявольском треугольнике» «волны-убийцы», с высокой вероятностью погубившей и настоящий корабль.