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NASA показало «старшую сестру» Млечного Пути
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NASA показало «старшую сестру» Млечного Пути 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: ESA
NASA опубликовало фотографию галактики NGC 6744, которая считается "старшей сестрой" Млечного Пути.
На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа "Хаббл", можно увидеть, что скопление имеет много общего с нашей галактикой. Однако, как отмечают специалисты, NGC 6744 как минимум вдвое крупнее Млечного Пути.
NGC 6744 имеет ядро, заполненное желтыми звездами, а от центра к периферии расходятся части пылевых спиральных рукавов. В их розовых-областях активно формируются звезды и звездные скопления, что, по мнению ученых, свидетельствует о молодости галактики и ее активном развитии.
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