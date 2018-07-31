Предложена неожиданная версия Тунгусской загадки

Профессор МГУ предложил неожиданную версию Тунгусской загадки

Никакого космического гостя вовсе не было. Над рекой Подкаменная Тунгуска ничего не взрывалось. Причину таинственного явления надо искать не в космосе, а на Земле. Это сообщение профессора МГУ Алексея Ретеюма стало "гвоздем" конференции в Красноярске , посвященной 110-летию Тунгусского феномена.

Прямо скажем, ситуация с ним за эти годы сложилась парадоксальная. Есть сам факт взрыва 30 июня 1908 года, есть многочисленные свидетельства очевидцев. И хотя "преступник" оставил множество следов, но что же он из себя представляет, остается загадкой. А ведь отыскать его пытались сотни экспедиций, но так и не сумели найти однозначный ответ. Раз загадка остается, то на этом поле появилось множество разных версий вплоть до инопланетян, таинственных экспериментов американского физика Тесла и даже вторжения в наш мир антиматерии. И, конечно, феномен стал героем фантастических романов и рассказов.

Сегодня наиболее вероятной многие ученые считают версию, что в воздухе на высоте 5-10 км взорвалось некое крупное тело, прилетевшее из космоса. Оно состояло в основном из льда. Поэтому не удается найти никаких обломков тела. Впрочем, у этой версии немало оппонентов. Например, они ссылаются на свидетельства очевидцев, которые говорят, что в небе огненные болиды летели не в одном, а сразу в трех направлениях. Значит, это не мог быть один космический гость. Еще контраргумент: предвестники феномена наблюдались за недели и даже месяцы до него в виде свечения ночного неба и зимних гроз.

И вот около 30 лет назад в противовес космической версии появилась совершенно неожиданная: искать причину надо не в космосе, а на Земле. Ее сторонники приводили свои доводы, у которых были как энтузиасты, так и скептики. Исследование профессора Ретеюма о земной природе феномена может стать весомым аргументом в пользу такой версии. В чем же суть? Почему Земля могла породить это загадочное явление? Ученый впервые связал события в космосе и на нашей планете.

— Чтобы понять последовательность событий, начнем с Земли, — сказал он корреспонденту "РГ". — Около 50 лет назад было установлено, что в районе 60-й северной широты сосредоточен целый "букет" различных аномалий глобального масштаба. Прежде всего это мощная магнитная аномалия, а также очень высокая проницаемость пород и гигантские запасы углеводородов. Кроме того, здесь расположены мощные глубинные разломы и вулканические комплексы, в том числе и Куликовский палеовулкан. В его кратере расположен эпицентр Тунгусского взрыва.

В начале XX века вращение Земли возросло, огромная энергия из недр "выплеснулась" в районе Тунгуски

В чем причина этих аномалий? Как известно, во внешнем слое ядра Земли постоянно генерируется водород, который по многочисленным каналам в породе поднимается на поверхность. (Здесь надо напомнить о высокой проницаемости пород в районе 60-й широты. — Ред.). Ученый обратил внимание на одну особенность. Есть множество признаков, что Южное полушарие Земли постепенно расширяется и давит на ядро, смещая его к северу. Причем ядро проецируется как раз на 60-х северных широтах. Что и является причиной аномалий данного региона.

— При различных внешних воздействиях аномалии усиливаются, а каналы, через которые на поверхность поднимается водород, расширяются, и количество поднимающего газа растет, — говорит Ретеюм. — Такие явления происходят периодически, в частности из-за изменения движения Солнца, скажем, в дни равноденствия.

Но событие 1908 года было совершенно уникальным, утверждает ученый. Почему? Как известно, что как раз в этот период времени скорость вращения Земли резко изменилась. Если около 2000 лет она замедлялась, то в начале XX века увеличилась, планета стала с ускорением разгоняться. Такая метаморфоза активизировала различные процессы в недрах Земли, причем с огромным выделением энергии, которая максимально "выплеснулась" как раз в районе 60-й широты.

Но тогда такой выплеск энергии должен был проявить себя в самых разных вариантах. И Ретеюм нашел доказательства. Изучая многолетние данные по активности вулканов, он заметил, что максимум извержений приходится как раз на конец июня — начало июля, когда скорость вращения Земли и сжатие ее тела достигают наивысших значений. Аналогичная картина и с сейсмикой. Самая высокая активность на меридиане Тунгусского феномена наблюдается в те же периоды времени.

— Но то, что произошло летом 1908 года, — совершенно уникальное явление, — говорит ученый. — По какой-то причине в теле Земли произошли некие экстраординарные события, она стала необычно сильно сжиматься, а скорость вращения как никогда доселе выросла. Что и привело к Тунгусскому феномену.

Таким образом, причина загадочного явления, по мнению ученого, вовсе не космический гость, а дела земные. Но как объяснить свечение неба и огненные шары, которые наблюдали очевидцы? "Здесь все понятно, — утверждает Ретеюм. — Это следствие реакции вырвавшегося из недр земли водорода с кислородом. Гремучая смесь взорвалась и породила мощные электромагнитные сгустки, образовав крупные болиды".

Поставит ли эта версия точку в спорах о Тунгусском феномене? Вряд ли. У него столько неугомонных толкователей, что примирить их смогут только 100-процентные вещественные доказательства. Надежда найти их мизерная, учитывая, что район катастрофы изучили основательно. Значит, тунгусская сага продолжится, но уже с поправкой на версию Ретеюма.