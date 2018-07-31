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Предложена неожиданная версия Тунгусской загадки
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Профессор МГУ предложил неожиданную версию Тунгусской загадки 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Никакого космического гостя вовсе не было. Над рекой Подкаменная Тунгуска ничего не взрывалось. Причину таинственного явления надо искать не в космосе, а на Земле. Это сообщение профессора МГУ Алексея Ретеюма стало "гвоздем" конференции в Красноярске, посвященной 110-летию Тунгусского феномена.
Прямо скажем, ситуация с ним за эти годы сложилась парадоксальная. Есть сам факт взрыва 30 июня 1908 года, есть многочисленные свидетельства очевидцев. И хотя "преступник" оставил множество следов, но что же он из себя представляет, остается загадкой. А ведь отыскать его пытались сотни экспедиций, но так и не сумели найти однозначный ответ. Раз загадка остается, то на этом поле появилось множество разных версий вплоть до инопланетян, таинственных экспериментов американского физика Тесла и даже вторжения в наш мир антиматерии. И, конечно, феномен стал героем фантастических романов и рассказов.
Сегодня наиболее вероятной многие ученые считают версию, что в воздухе на высоте 5-10 км взорвалось некое крупное тело, прилетевшее из космоса. Оно состояло в основном из льда. Поэтому не удается найти никаких обломков тела. Впрочем, у этой версии немало оппонентов. Например, они ссылаются на свидетельства очевидцев, которые говорят, что в небе огненные болиды летели не в одном, а сразу в трех направлениях. Значит, это не мог быть один космический гость. Еще контраргумент: предвестники феномена наблюдались за недели и даже месяцы до него в виде свечения ночного неба и зимних гроз.
И вот около 30 лет назад в противовес космической версии появилась совершенно неожиданная: искать причину надо не в космосе, а на Земле. Ее сторонники приводили свои доводы, у которых были как энтузиасты, так и скептики. Исследование профессора Ретеюма о земной природе феномена может стать весомым аргументом в пользу такой версии. В чем же суть? Почему Земля могла породить это загадочное явление? Ученый впервые связал события в космосе и на нашей планете.
— Чтобы понять последовательность событий, начнем с Земли, — сказал он корреспонденту "РГ". — Около 50 лет назад было установлено, что в районе 60-й северной широты сосредоточен целый "букет" различных аномалий глобального масштаба. Прежде всего это мощная магнитная аномалия, а также очень высокая проницаемость пород и гигантские запасы углеводородов. Кроме того, здесь расположены мощные глубинные разломы и вулканические комплексы, в том числе и Куликовский палеовулкан. В его кратере расположен эпицентр Тунгусского взрыва.
В начале XX века вращение Земли возросло, огромная энергия из недр "выплеснулась" в районе Тунгуски
В чем причина этих аномалий? Как известно, во внешнем слое ядра Земли постоянно генерируется водород, который по многочисленным каналам в породе поднимается на поверхность. (Здесь надо напомнить о высокой проницаемости пород в районе 60-й широты. — Ред.). Ученый обратил внимание на одну особенность. Есть множество признаков, что Южное полушарие Земли постепенно расширяется и давит на ядро, смещая его к северу. Причем ядро проецируется как раз на 60-х северных широтах. Что и является причиной аномалий данного региона.
— При различных внешних воздействиях аномалии усиливаются, а каналы, через которые на поверхность поднимается водород, расширяются, и количество поднимающего газа растет, — говорит Ретеюм. — Такие явления происходят периодически, в частности из-за изменения движения Солнца, скажем, в дни равноденствия.
Но событие 1908 года было совершенно уникальным, утверждает ученый. Почему? Как известно, что как раз в этот период времени скорость вращения Земли резко изменилась. Если около 2000 лет она замедлялась, то в начале XX века увеличилась, планета стала с ускорением разгоняться. Такая метаморфоза активизировала различные процессы в недрах Земли, причем с огромным выделением энергии, которая максимально "выплеснулась" как раз в районе 60-й широты.
Но тогда такой выплеск энергии должен был проявить себя в самых разных вариантах. И Ретеюм нашел доказательства. Изучая многолетние данные по активности вулканов, он заметил, что максимум извержений приходится как раз на конец июня — начало июля, когда скорость вращения Земли и сжатие ее тела достигают наивысших значений. Аналогичная картина и с сейсмикой. Самая высокая активность на меридиане Тунгусского феномена наблюдается в те же периоды времени.
— Но то, что произошло летом 1908 года, — совершенно уникальное явление, — говорит ученый. — По какой-то причине в теле Земли произошли некие экстраординарные события, она стала необычно сильно сжиматься, а скорость вращения как никогда доселе выросла. Что и привело к Тунгусскому феномену.
Таким образом, причина загадочного явления, по мнению ученого, вовсе не космический гость, а дела земные. Но как объяснить свечение неба и огненные шары, которые наблюдали очевидцы? "Здесь все понятно, — утверждает Ретеюм. — Это следствие реакции вырвавшегося из недр земли водорода с кислородом. Гремучая смесь взорвалась и породила мощные электромагнитные сгустки, образовав крупные болиды".
Поставит ли эта версия точку в спорах о Тунгусском феномене? Вряд ли. У него столько неугомонных толкователей, что примирить их смогут только 100-процентные вещественные доказательства. Надежда найти их мизерная, учитывая, что район катастрофы изучили основательно. Значит, тунгусская сага продолжится, но уже с поправкой на версию Ретеюма.
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