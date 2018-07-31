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Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва
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Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Профессор МГУ Алексей Ретеюм рассказал, что Тунгусский феномен может оказаться не метеоритом, а следствием «всплеска» энергии в недрах Земли. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам ученого, в начале XX века скорость вращения Земли сильно замедлилась, а затем значительно ускорилась. В итоге в недрах планеты активизировались различные процессы, из-за чего в районе 60-й широты выплеснулась энергия.
«По какой-то причине в теле Земли произошли некие экстраординарные события, она стала необычно сильно сжиматься, а скорость вращения как никогда доселе выросла. Что и привело к Тунгусскому феномену», — считает профессор.
По его словам, свечение в небе и огненные шары, о которых говорили очевидцы, также были следствием реакции вырвавшегося из недр водорода с кислородом. Эта смесь взорвалась, создав электромагнитные сгустки и крупные болиды.
30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в Сибири произошел взрыв, сила которого оценивается в 40-50 мегатонн. Причиной взрыва называют сгорание метеорита в атмосфере планеты, падение осколка ядра кометы или целой группы метеоритов.
Взрывная волна повалила лес на площади в две тысячи квадратных километров, а в радиусе 200 километров были выбиты стекла домов.
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