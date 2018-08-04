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NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну
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NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © NASA
На сайте NASA в открытом доступе появились аудиозаписи миссии "Аполлон-11", в ходе которой американские астронавты высадились на Луну.
Для этого специалисты NASA в сотрудничестве с Университетом Техаса в Далласе оцифровали 170 магнитофонных лент, записанных во время миссии. Опубликованные материалы содержат более 19 тысяч часов хроники.
Большая часть аудиозаписей — тишина и переговоры участников миссии Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза. К материалам приложены субтитры, которые помогут лучше понять приглушенную речь астронавтов.
На одном из аудио также можно услышать легендарную фразу, произнесенную Нилом Армстронгом: "Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества".
Космический корабль "Аполлон-11" запустили в космос 16 июля 1969 года, а 20 июля Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль на поверхности Луны. В ходе миссии астронавты установили на месте посадки флаг США, сфотографировали пейзажи Луны на стереоскопическую фотокамеру и собрали 21,55 килограмма образцов лунного грунта.
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