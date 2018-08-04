NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну

На сайте NASA в открытом доступе появились аудиозаписи миссии "Аполлон-11", в ходе которой американские астронавты высадились на Луну.

Для этого специалисты NASA в сотрудничестве с Университетом Техаса в Далласе оцифровали 170 магнитофонных лент, записанных во время миссии. Опубликованные материалы содержат более 19 тысяч часов хроники.

Большая часть аудиозаписей — тишина и переговоры участников миссии Нила Армстронга , Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза . К материалам приложены субтитры, которые помогут лучше понять приглушенную речь астронавтов.

На одном из аудио также можно услышать легендарную фразу, произнесенную Нилом Армстронгом: "Один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества".