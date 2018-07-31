Представлен интерьер космического корабля New Shepard

Стало известно, как будет выглядеть «салон» пассажирской капсулы для космических туристов.

О том, что частная компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin разрабатывает суборбитальную ракету с пассажирской капсулой для туристических полетов, информация появилась еще несколько лет назад. Особенность разработки заключается в многоразовом использовании и ракеты, и модуля. На сегодняшний момент космический корабль прошел девятое удачное испытание (предыдущий запуск состоялся в апреле).

New Shepard был запущен в Техасе и выведен ракетой на высоту 119 км. Скорость достигла 3600 км/час. Заданная высота была достигнута за 2,5 минуты. Длительность полета составила примерно 11 минут. Пассажирская капсула с манекеном успешно отделилась и вернулась на Землю (мягкая посадка на парашютах). Тестовый запуск можно было наблюдать в режиме онлайн на канале компании, чем воспользовались десятки тысяч пользователей.

Девятое испытание New Shepard не только продемонстрировало безопасность коммерческих полетов, но предоставило возможность показать и интерьер управляемой пассажирской капсулы. Судя по видео и фотоматериалам, внутри космического корабля будет очень уютно. Модуль рассчитан на шестерых человек — космических туристов.

До конца этого года планируется полет с живым пассажиром, а в 2019 году — начать продажу билетов и коммерческие запуски. Есть информация, что стоимость полета будет достигать 200 000-300 000$.