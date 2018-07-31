В Сибирском метеорите обнаружен новый минерал

Несколько дней назад проходило профильное мероприятие, где специалисты в сфере метеорологии поделились своими последними открытиями. Как оказалось, в метеорите, который пал в Бурятии , был обнаружен абсолютно неизвестный минерал, который таит в себе массу загадок.

В настоящее время первооткрыватели назвали это вещество Уакитит. В течение длительного времени этот минерал изучали в лабораторных условиях и проводили огромное количество анализов, в результате специалистам всё-таки удалось получить данные о кристаллической решётке самого минерала.

Размер это вещества невероятно маленький, он едва доходит до пяти микронов, и в этом случае речь идёт про самые крупные его частицы. Именно поэтому учёные не могли использовать традиционный метод рентгенографии. В результате, было решено использовать метод дифракции электронов. На основании всех полученных данных было обозначено, что минерал состоит из нитрида ванадия.