Ещё
Нашли новое объяснение глобальному потеплению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глобальное потепление объяснили природным циклом 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Загадки Вселенной / YouTube
Международная группа ученых из Принстонского университета (США) и Института химии имени Макса Планка (Германия) пришла к выводу, что глобальное потепление за последние 11 тысяч лет связано с высвобождением углекислого газа из вод Южного океана. Вместе с тем, этот процесс не связан с климатическими изменениями, спровоцированными человеческой деятельностью в последние десятилетия, и объясняет лишь стабилизацию относительно высокой температуры несколько тысяч лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Последняя ледниковая эпоха окончилась примерно в 9700-9600 годах до нашей эры, после чего началось межледниковье, называемое голоценом. Считается, что климатический оптимум, когда средняя температура достигала наивысших значений (на 1-3 градуса Цельсия теплее, чем сейчас), продолжался в период с 9 до 5 тысяч лет назад. Этот цикл, кроме других факторов, обусловлен содержанием углекислого газа в атмосфере, который, в свою очередь, зависит от взаимодействия Мирового океана и воздушной оболочки Земли.
Ученые связывают переход от ледниковой эпохи к межледниковью с увеличением уровня парниковых газов, однако точная причина этого явления оставалась неизвестной.
Исследователи проанализировали следовые количества молекул азота в окаменелостях голоцена, оставшихся от диатомовых водорослей и фораминифер, чтобы определить, какие процессы происходили в Южном океане, и смоделировать их. Известно, что Южный океан, окружающий Антарктиду, является регионом, где наблюдается крупномасштабный апвеллинг — подъем глубинных вод к поверхности. Здесь углекислый газ, растворенный в морской воде, высвобождается в атмосферу.
Ученые выяснили, что 11 тысяч лет назад произошло усиление апвеллинга, которое привело к стабилизации теплого климата. Это сопровождалось повышением концентрации углекислого газа в атмосфере с 260 до 280 частей на миллион. Этот небольшой прирост сыграл ключевую роль в поддержании относительно высокой средней температуры, что предотвратило ее постепенное снижение как в другие межледниковья.
Известно, что деятельность человека, выражающаяся в сжигании ископаемого топлива, способствовала увеличению концентрации диоксида углерода с 280 до 400 частей на миллион.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России23
Порошенко официально обвинили в госизмене348
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США67
Единороссы предложили новые штрафы для россиян34
«Армата» оказалась ненужной российской армии468
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение