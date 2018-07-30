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Названы даты запуска «Союзов» с космодрома Куру
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Источник назвал даты запуска «Союзов» с космодрома Куру 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: АFP 2018 / Jody Amiet
Пуски российских ракет "Союз" пройдут с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане 6 ноября и 14 декабря 2018 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Предполагается, что пуски ракет "Союз-СТ-Б" и "Союз-СТ-А", произведённых самарским Ракетно-космическим центром "Прогресс" с (разгонными блоками — ред.) "Фрегат-М", изготовленными НПО имени С. А. Лавочкина, состоятся 6 ноября и 14 декабря 2018 года", — рассказал собеседник агентства.
"Союз-СТ-Б" выведет на орбиту европейский метеоспутник MetOp-C. На "Союз-СТ-А" запустят итальянский спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1 (COSMO-SkyMed Second Generation-1) и малый научный космический аппарат CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite), предназначенный для поиска экзопланет.
Источник отметил, что ракеты и разгонные блоки уже доставлены на космодром. В середине сентября расчёты НПО имени Лавочкина должны начать работу с "Фрегатом" для пуска в ноябре. Через три недели начнётся подготовка и второго разгонного блока. "В середине октября начнётся предстартовая подготовка ракет-носителей", — отметил источник.
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