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В космосе впервые замечена радиоактивная молекула
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В космосе впервые замечена радиоактивная молекула 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Причину большого количества изотопов еще предстоит выяснить.
Нову CK Vulpeculae обнаружили еще в XVII веке, но сейчас исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заметили рядом с ней газ, содержащий радиоактивные изотопы — алюминий-26. Статья опубликована в журнале Nature Astronomy.
Десятилетия назад ученые зафиксировали диффузное излучение, происходящее из-за распада изотопов алюминия. Источник радиоактивных частиц оставался неизвестным, но сейчас астрономы показали, что CK Vulpeculae — это так называемая красная нова. Красная нова — состояние, при котором две звезды сливаются, производя взрыв, остывают и выбрасывают большое количество газа и пыли. В этом газе исследователи обнаружили алюминий-26.
Это первый случай наблюдения радиоактивных частиц в космосе. Ученые попытались объяснить их происхождение. По их словам, во время слияния звезды выбрасывают наружу вещества глубоких слоев, что вызывает появление изотопов. Однако остается другая загадка.
Предыдущие исследования показывают, что в галактике насчитывается около двух солнечных масс алюминия-26 — такое количество, по мнению астрономов, не может выбросить одна красная нова. Тем не менее ученые допускают, что фактическая масса изотопов в слиянии может быть выше современных оценок. Этот вопрос еще предстоит решить в будущих исследованиях.
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