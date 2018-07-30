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Американцев атаковали вирусами на дисках
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Американцев атаковали вирусами на дисках 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Американские чиновники получили по почте письма с компакт-дисками, зараженными вредоносным ПО. Об этом сообщает IT-специалист Брайан Кребс на своем сайте KrebsOnSecurity.
Исследователь уверен, что «письма счастья» приходят из КНР: на конвертах стоят китайские почтовые штемпели, а в тексте сопроводительного послания периодически проскакивают типичные иероглифы. При этом текст письма написан с грубыми ошибками.
Предварительный анализ компакт-дисков показал, что на них записаны файлы Microsoft Word (.doc) на китайском языке. Некоторые из документов включают вредоносные скрипты Visual Basic. Письма были адресованы сотрудникам государственных архивов и чиновникам из Бюро по делам образования и культуры США. Пока неизвестно, удалось ли хакерам получить доступ к компьютерам жертв.
Кребс отметил, что письмо с компакт-диском — это нестандартная уловка злоумышленников. Несмотря на «грубость и простоту» фишинговой атаки, хакеры могут могут заставить жертв вставить диск в компьютер из любопытства.
В начале июля хакеры атаковали компьютерные системы тюменской больницы во время операции на мозге 13-летней пациентки. Медицинские приборы оказались отключены из-за взлома, однако врачу удалось закончить процедуру.
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