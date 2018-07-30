Названа дата глобальной катастрофы

Ученые озвучили дату глобальной катастрофы

Исследователи из Кардиффского университета ( Великобритания ) пришли к выводу, что к 2100 году закисление океана может побить рекорды, установленные 14 миллионов лет назад. Об этом сообщает The Inertia.

Глобальная катастрофа грозит Мировому океану менее чем через сто лет. Закисление океана представляет собой процесс снижения показателя pH, вызванный попаданием в воду углекислого газа (CO₂) из атмосферы планеты. Закисление, как и глобальное потепление, связывают с деятельностью человечества.

По мнению ученых, если люди не перестанут производить избыточное количество CO₂ (при горении угля, нефти, газа), через 80 лет уровень pH в воде достигнет показателя в 7,8 (по сравнению с 8,1 сейчас). Падение показателя рН всего на 0,1 единицы означает увеличение кислотности на 25 процентов.

По словам Джулии Шорт из Кардиффского университета, с начала индустриальной эры (XVIII—XIX века) океан поглотил около 525 миллиардов тонн углекислого газа.

В начале 1800-х годов появились машины на ископаемом топливе, индустриализация создала феномен урбанизации, а люди массово отправились в города в поисках работы. Одним из негативных последствий этого стал выброс миллиардов тонн CO₂ и других парниковых газов в атмосферу Земли, а затем и закисление океана.

Исследователи изучали окаменелости морских существ, живших около 14 миллионов лет назад. В итоге ученые смогли восстановить картину уровней CO₂, которая позволяет прогнозировать будущие сценарии выбросов газа и последствия этого процесса.

Ученые отметили, что 14 миллионов лет назад по Земле прошла волна вымираний, которую связывают с относительно устойчивым периодом похолодания. По мнению исследователей, живые организмы в тот период произвели «сумасшедшее количество» углекислого газа, что также стало одной из причин падения температур на планете.