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Ученые обнаружили черную дыру внутри Земли
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Ученые обнаружили черную дыру внутри Земли 

Пятый канал 1 час назад
Фото: www.globallookpress.com
В неминуемой грядущей гибели человечества они винят Большой адронной коллайдер, который ее породил.
Американские ученые засекли в Антарктиде радиоимпульсы, идущие из-под толщи льда и земной коры. Они утверждают, что проанализировали их и сигналы являются производными мощного потока нейтрино, какие испускают в космосе черные дыры.
По мнению специалистов, это говорит о том, что внутри нашей планеты растет черная дыра. И причиной тому — запуск Большого адронного коллайдера в Европе, на границе Швейцарии и Франции. Ученые прогнозируют, что Землю ждет в результате большой взрыв, который спровоцирует вытекание лавы на поверхность и погубит человечество, — сообщает «Утро.ру».
Ранее Пятый рассказывал о теории, согласно которой черная дыра образовалась в районе планеты Нептун, и она представляет серьезную опасность для Земли, а возможно, и для всей Солнечной системы.
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