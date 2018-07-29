Ученые обнаружили черную дыру внутри Земли

В неминуемой грядущей гибели человечества они винят Большой адронной коллайдер, который ее породил.

Американские ученые засекли в Антарктиде радиоимпульсы, идущие из-под толщи льда и земной коры. Они утверждают, что проанализировали их и сигналы являются производными мощного потока нейтрино, какие испускают в космосе черные дыры.

По мнению специалистов, это говорит о том, что внутри нашей планеты растет черная дыра. И причиной тому — запуск Большого адронного коллайдера в Европе, на границе Швейцарии Франции . Ученые прогнозируют, что Землю ждет в результате большой взрыв, который спровоцирует вытекание лавы на поверхность и погубит человечество, — сообщает «Утро.ру»

Ранее Пятый рассказывал о теории, согласно которой черная дыра образовалась в районе планеты Нептун, и она представляет серьезную опасность для Земли, а возможно, и для всей Солнечной системы.