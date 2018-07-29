Найдено сильнейшее природное успокоительное

Регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега‐3 позволяет значительно уменьшить уровень стресса.

Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл пришли к выводу, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 способствует значительному снижению уровня стресса. Об этом они рассказали в своем исследовании.

Специалисты заявили, что омега-3 обладает сильным седативным эффектом, надолго успокаивает, в связи с чем позволяет избежать развития депрессий. Исследователи подчеркнули, что ненасыщенные жирные кислоты также помогают снизить агрессию у детей.

Так, регулярное употребление омега-3 кислот снижает раздражительность, а также смягчает последствия сильных стрессов и работают в качестве природного антиоксиданта.

Кроме того, как установили ученые, одним из важных свойств омега-3 — жиров — это то, что они способны улучшить работу мозга, а также восстановить потерянные с течением времени внимание и память. Эксперты связывают это со способностью кислот стимулировать в мозге формирование новых нейронов.

Одними из лучших источников омега-3 являются жирные сорта океанической рыбы, морепродукты, льняные семечки, авокадо, оливковое масло, орехи и семена.