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Ученые решили искать жизнь в кратерах Титана
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Ученые решили искать жизнь в кратерах Титана 

Реальный мир космоса 7 часов назад
Фото: Реальный мир космоса
В ходе последних исследований ученые предположили, что в ударных кратерах спутника Сатурна высока вероятность присутствия живых организмов или следов их жизнедеятельности. В данном вопросе немаловажный фактор занимает наличие воды в жидком состоянии. Как известно, Титан обладает крайне низкими температурами из-за далекого расположения от Солнца, а потому воду имеет только в форме льда.
Доктор Кэтрин Нейт является планетологом и специалистом по ударным кратерам. Она провела очередное исследование в поисках существования жидкого состояния воды на поверхности Титана. Благодаря проведению множественных анализов данных, собранных космическими аппаратами, появилось обоснованное предположение о существовании возможной жидкости в районах извержений криовулканов или в ударном кратере. По мнению ученых, углеводородные моря вряд ли смогут похвастать наличием живых организмов и следов их жизнедеятельности.
В команду Кэтрин Нейт входит эксперт по толинам (сложные органические молекулы, сформированные в результаты влияния радиации космоса). Согласно его исследованиям, на поверхности спутника были обнаружены данные соединения. Лабораторные условия показали, что результатом их соединения с водой является выработка аминокислот, которые являются «строительными кирпичиками» биологических молекул.
Данное исследование позволяет предположить о возможной простейшей жизни на спутнике. На основании своих выводов они подобрали несколько ударных кратеров, в которых в будущем надеются обнаружить присутствие живых организмов. Результаты исследования Нейт и ее команды были размещены в журнале Astrobiology.
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