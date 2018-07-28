Уникальное явление поразило красотой

1/8 Лунное затмение в Крыму ТАСС Фото:

2/8 Туристы во время полного лунного затмения РИА Новости Фото:

3/8 Луна во время затмения над Сочи РИА Новости Фото:

4/8 Луна во время затмения над горой Ай-Петри в Крыму РИА Новости Фото:

5/8 Луна во время затмения на фоне купола гостиницы высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном РИА Новости Фото:

6/8 Девушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета РИА Новости Фото: