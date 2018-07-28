Уникальное явление поразило красотой

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Лунное затмение 

Рамблер 1 час назад
Самое длительное в этом столетии лунное затмение можно было наблюдать в ночь на субботу.
1/8  Лунное затмение в Крыму
Фото:
2/8  Туристы во время полного лунного затмения
Фото:
3/8  Луна во время затмения над Сочи
Фото:
4/8  Луна во время затмения над горой Ай-Петри в Крыму
Фото:
5/8  Луна во время затмения на фоне купола гостиницы высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Фото:
6/8  Девушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета
Фото:
7/8  Луна во время затмения над мысом Меганом в Крыму
Фото:
8/8 
Фото:
Затмение совпало с Великим противостоянием Марса.
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