Уникальное явление поразило красотой

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Лунное затмение
Рамблер
1 час назад
Комментарии
4
Самое длительное в этом столетии лунное затмение можно было наблюдать в ночь на субботу.
1/8
Лунное затмение в Крыму
Фото:
ТАСС
2/8
Туристы во время полного лунного затмения
Фото:
РИА Новости
3/8
Луна во время затмения над Сочи
Фото:
РИА Новости
4/8
Луна во время затмения над горой Ай-Петри в Крыму
Фото:
РИА Новости
5/8
Луна во время затмения на фоне купола гостиницы высотного комплекса "Грозный сити" в Грозном
Фото:
РИА Новости
6/8
Девушка наблюдает за полным лунным затмением из обсерватории Кубанского Государственного университета
Фото:
РИА Новости
7/8
Луна во время затмения над мысом Меганом в Крыму
Фото:
РИА Новости
8/8
Фото:
@BazanNumberOne
Затмение совпало с Великим противостоянием Марса.
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Комментарии
4
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