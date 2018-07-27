Россияне остались без «кровавой Луны»

Погода помешала увидеть «кровавую Луну» в Москве

Жители Земли наблюдают два редких астрономических явления — полное лунное затмение и великое противостояние Марса.

Затмение началось в 20.14 мск, но москвичи не смогут увидеть его из-за плотной облачности. Аналогичная проблема наблюдается и в других российских городах.

Как сообщалось ранее, полная фаза затмения будет очень длительной — тень Земли закроет Луну на 103 минуты, при этом с Земли Луна будет казаться коричневой.

В 22.42 мск начнется великое противостояние Марса — красная планета приблизится к Земле на минимальное расстояние.

Такое сочетание астрономических явлений, по словам астрономов, бывает раз в 25 тысяч лет.