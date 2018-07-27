«Вконтакте» презентовала долгожданную функцию

«Вконтакте» презентовала новую долгожданную функцию

В бизнес-сообществах социальной сети появятся «Главная кнопка» и «Адреса».

Представители «Вконтакте» сообщили о запуске новых функций для бизнес-сообществ. Так, в интерфейсе групп появятся «Главная кнопка» и возможность отметки адресов на карте.

«Главная кнопка» предоставляет возможность пользователям заказать продукцию, записаться на прием, забронировать столик в зависимости от направления группы. Помимо этого, с помощью новой функции можно будет связаться с администраторами.

В разделе «Адреса» отображаются место и часы работы заведения.