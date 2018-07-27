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«Вконтакте» презентовала долгожданную функцию
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«Вконтакте» презентовала новую долгожданную функцию 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В бизнес-сообществах социальной сети появятся «Главная кнопка» и «Адреса».
Представители «Вконтакте» сообщили о запуске новых функций для бизнес-сообществ. Так, в интерфейсе групп появятся «Главная кнопка» и возможность отметки адресов на карте.
«Главная кнопка» предоставляет возможность пользователям заказать продукцию, записаться на прием, забронировать столик в зависимости от направления группы. Помимо этого, с помощью новой функции можно будет связаться с администраторами.
В разделе «Адреса» отображаются место и часы работы заведения.
«Потеряться нереально: адреса будут отсортированы в зависимости от расстояния до каждого из мест, а маршрут к нужной точке легко построить одним нажатием», — сообщается в блоге компании.
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