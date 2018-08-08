В Apple открестились от прослушивания смартфонов

В Apple заявили, что iPhone не записывает речь пользователей без их ведома

Руководство корпорации Apple заявило конгрессменам США , что смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их ведома, компания также не позволяет делать это сторонним приложениям. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По его данным, Apple направила письмо в ответ на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США , которые требовали от компании прокомментировать появившееся ранее в СМИ утверждения о том, что ее гаджеты якобы записывают речь пользователей без их разрешения.

Опасения касались электронного голосового помощника Siri. Для того, чтобы воспользоваться им, пользователь должен произнести фразу "Привет, Siri". Однако некоторые эксперты ранее высказывали предположения, что смартфоны Apple в ожидании упомянутой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять все другие слова, которые пользователь может произнести, находясь в непосредственной близости от микрофона устройства.

Как отмечает Reuters , в письме, направленном конгрессменам, Apple отвергла данные утверждения, подчеркнув, что iPhone не записывает голос пользователей. Кроме того, как сообщили в Apple, Siri не передает какой-либо третьей стороне полученные голосовые команды. В компании также напомнили, что для использования электронного помощника пользователь должен заранее дать согласие на предоставление Siri доступа к микрофону.

В Apple также указали, что компания не позволяет сторонним приложениям нарушать данные правила, сообщает Reuters. Программы, уличенные в попытках записи голосов и разговоров пользователей, удаляются. Корпорация в письме конгрессменам также подтвердила, что ее смартфоны не собирают информацию о местонахождении пользователей в случае, если соответствующие функции отключены.