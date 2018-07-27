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Синоптики рассказали, как лунное затмение века повлияет на здоровье
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Синоптики рассказали, как лунное затмение века повлияет на здоровье 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Самое продолжительное лунное затмение в XXI веке никак не повлияет на здоровье людей или погоду, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой".
По словам эксперта, от затмения Луны небо будет лишь темнее обычного, а других последствий астрономического явления не будет.
Ни лунные, ни солнечные затмения, ни так называемый парад планет, когда они выстраиваются в один ряд, никакие другие астрономические явления не могут повлиять на погоду и самочувствие. Сама ведь Луна не светит. Она лишь отражает солнечные лучи. Какое —то время Земля не будет позволять Солнцу освещать Луну. Ничего страшного. Просто будет темнее обычного", — сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что впечатлительные люди могут испытывать недомогания во время космического спектакля, но это является лишь результатом самовнушения.
Жители России смогут наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке 27 июля. Астрономическое явление будет заметно на всей территории России, кроме северной части Сибири.
Кроме того, в этот же день Марс станет лучше виден на небе в ходе Великого противостояния Марса с Солнцем. Совпадение двух космических явлений является крайне редким событием.
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