В Америке нашли следы древней развитой цивилизации

Исследователи из Музея археологии и этнологии в Университете Сан-Паулу Бразилия ) пришли к выводу, что охотники-собиратели в юго-западной части Амазонии стали фермерами более шести тысяч лет назад, что гораздо раньше, чем считали ученые. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio, которая находится на реке Мадейра, одном из притоков Амазонки. Специалисты выяснили, что инструменты применялись для обработки пищи, кроме того, были обнаружены признаки выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе маниока (Manihot esculenta), тыквы (Cucurbita sp.) фасоли (Phaseolus sp.), а также кариокара (Caryocar sp.) и гуавы (Psidium sp.). Возраст находок достигает 7-12 тысяч лет.