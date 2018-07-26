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В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
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В Америке нашли следы древней развитой цивилизации 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Journals.plos.org
Исследователи из Музея археологии и этнологии в Университете Сан-Паулу (Бразилия) пришли к выводу, что охотники-собиратели в юго-западной части Амазонии стали фермерами более шести тысяч лет назад, что гораздо раньше, чем считали ученые. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.
Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio, которая находится на реке Мадейра, одном из притоков Амазонки. Специалисты выяснили, что инструменты применялись для обработки пищи, кроме того, были обнаружены признаки выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе маниока (Manihot esculenta), тыквы (Cucurbita sp.) фасоли (Phaseolus sp.), а также кариокара (Caryocar sp.) и гуавы (Psidium sp.). Возраст находок достигает 7-12 тысяч лет.
В феврале 2018 года американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя. По мнению ученых, наличие многочисленных оросительных каналов, дорог, крепостей и пирамид указывает на существование в древности на исследованных территориях десятков крупных городов.
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