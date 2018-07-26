В реке обнаружили первых моллюсков-бурильщиков

На Каладане обнаружили первых моллюсков-бурильщиков

В тропической реке в Юго-Восточной Азии биологи из Архангельска обнаружили первых пресноводных моллюсков-бурильщиков. Неожиданная находка позволила им выдвинуть новую «тектоническую» модель заселения рек морскими организмами. О ней Иван Болотов и его соавторы пишут в статье, опубликованной журналом Nature Communications.

Морские экосистемы нередко демонстрируют впечатляющие масштабы биоэрозии. Множество прикрепляющихся и придонных организмов разрушают твердый субстрат, будь то кальцитовые накопления раковин и кораллов или силикатные минеральные породы. Следы и отверстия, которые оставляют на поверхности многочисленные моллюски, служат палеонтологам в качестве маркера отложений древних мелководных морей. Ученым из Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) удалось впервые наблюдать биоэрозию в пресноводных водоемах.

Биологи из лаборатории молекулярной экологии и филогенетики САФУ совместно с коллегами из других стран обследовали экосистемы реки Каладан на границе Бангладеш Мьянмы , на территории, изучение которой затруднено сложными местными социально-политическими проблемами. Возможно, именно поэтому команда Болотова стала первой, обнаружившей в местных породах как следы моллюсков-бурильщиков, так и самих Lignopholas fluminalis, способных разрушать даже весьма твердые минералы. Они родственны морским сверлильщикам Pholadidae, но при этом демонстрируют уникальную способность жить в пресной речной воде.

Необычная находка позволила ученым выдвинуть возможную схему появления и закрепления морских животных в новых пресноводных условиях. Предполагается, что первоначально моллюски населяли лишь соленые воды устья реки, однако сравнительно недавние тектонические процессы привели к постепенному поднятию уровня суши и опреснению. За тысячелетия этого процесса моллюски успели приспособиться к этой среде и стать речными.