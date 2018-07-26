Ещё
В реке обнаружили первых моллюсков-бурильщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Каладане обнаружили первых моллюсков-бурильщиков 

Чердак 26 июля 2018
Фото: Чердак
В тропической реке в Юго-Восточной Азии биологи из Архангельска обнаружили первых пресноводных моллюсков-бурильщиков. Неожиданная находка позволила им выдвинуть новую «тектоническую» модель заселения рек морскими организмами. О ней Иван Болотов и его соавторы пишут в статье, опубликованной журналом Nature Communications.
Морские экосистемы нередко демонстрируют впечатляющие масштабы биоэрозии. Множество прикрепляющихся и придонных организмов разрушают твердый субстрат, будь то кальцитовые накопления раковин и кораллов или силикатные минеральные породы. Следы и отверстия, которые оставляют на поверхности многочисленные моллюски, служат палеонтологам в качестве маркера отложений древних мелководных морей. Ученым из Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) удалось впервые наблюдать биоэрозию в пресноводных водоемах.
Биологи из лаборатории молекулярной экологии и филогенетики САФУ совместно с коллегами из других стран обследовали экосистемы реки Каладан на границе Бангладеш и Мьянмы, на территории, изучение которой затруднено сложными местными социально-политическими проблемами. Возможно, именно поэтому команда Болотова стала первой, обнаружившей в местных породах как следы моллюсков-бурильщиков, так и самих Lignopholas fluminalis, способных разрушать даже весьма твердые минералы. Они родственны морским сверлильщикам Pholadidae, но при этом демонстрируют уникальную способность жить в пресной речной воде.
Необычная находка позволила ученым выдвинуть возможную схему появления и закрепления морских животных в новых пресноводных условиях. Предполагается, что первоначально моллюски населяли лишь соленые воды устья реки, однако сравнительно недавние тектонические процессы привели к постепенному поднятию уровня суши и опреснению. За тысячелетия этого процесса моллюски успели приспособиться к этой среде и стать речными.
«Результаты нашей работы имеют большое теоретическое значение, поскольку наглядно объясняют, как именно морские организмы вселяются в пресные воды. Получается, что шансы на вселение наиболее высоки в пределах тектонически активных регионов, — сказал Иван Болотов, комментируя работу пресс-службе САФУ: В пределах побережья Азии имеются огромные речные эстуарии, в которых протекают сходные процессы. Нередко морские вселенцы становятся опасными инвазивными видами, приносящими огромный ущерб народному хозяйству».
Чердак: последние новости
Зачем смотреть в небо в эту пятницу Российские зоологи собрали первую ДНК-библиотеку опасных моллюсков Эхо воды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением34
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину606
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы76
НАТО готовится напасть на Россию200
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг118
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение