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В России создали парашют для эвакуации из небоскребов
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Ростех разработал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Ростех разработал парашют для экстренной эвакуации людей из высотных зданий, сообщила госкорпорация. Первая открытая демонстрация новинки, получившей название "Шанс", состоялась на аэродроме Киржач во Владимирской области.
"В отличие от обычных парашютных систем "Шанс" позволяет десантировать человека со сверхмалых высот — от 30 м (высота девятиэтажного дома — прим. ТАСС) и выше", — пояснили в Ростехе.
При этом парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно, и его использование не требует специальной подготовки. В текущей комплектации система предназначена для спуска человека массой от 50 до 120 кг.
Сроки запуска новинки в серийное производство в Ростехе не уточнили.
В холдинге "Технодинамика", принадлежащем госкорпорации, выразили уверенность, что она будет востребована среди компаний, эксплуатирующих высотные сооружения.
Ранее сообщалось, что Ростех запустил под Владимиром новый завод, который будет ежегодно выпускать более 2 тыс. парашютов военного и гражданского назначения.
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