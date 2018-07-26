Ученые изучили видео с шаровой молнией в Митино

В Митино сразу три человека наблюдали шаровую молнию

Сотрудники Института энергетических проблем химической физики им. В. Л. Тальрозе РАН проанализировали видеозаписи шаровой молнии, сделанные в 2015 году в московском районе Митино с трех разных точек. Они вычислили скорость ее перемещения и некоторые другие параметры и предположили, что шаровая молния — положительно заряженный материальный объект. Научная статья по итогам анализа видеозаписей опубликована в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Существование шаровых молний долгое время находилось под вопросом. При столкновении с ними люди пугались, из-за чего забывали многие детали и часто давали противоречивую информацию. Однако с появлением фото— и видеосъемки ситуация изменилась: теперь ряд очевидцев записывает движение шаровых молний на пленку или цифровые носители. Но несмотря на обилие роликов о «полетах» шаровых молний, они далеко не всегда представляют научную ценность, так как для них неизвестно расстояние от точки съемки до объекта. Соответственно, точно определить диаметр шаровой молнии и направление ее движения в этих случаях невозможно.

В этой связи особую ценность представляют три видеозаписи, сделанные жителями района Митино ( г. Москва ) 27 июля 2015 года. В тот день на город с запада со скоростью 100 километров в час шел мощный грозовой фронт. Три жителя района наблюдали за движением облаков: один из дома номер 9 по Ангелову переулку, другой из дома номер 34 по улице Барышиха, третий из дома номер 40, корпус 1 по той же улице. Каждый из них заметил на западе, в стороне г. Красногорска , крупный белый объект в небе. Сначала он двигался вместе с ветром на Митино, но через 2−3 минуты развернулся и полетел в противоположном направлении, хотя ветер при этом не сменился. Тогда наблюдатели, находившиеся друг от друга на расстоянии 250−370 м и не знавшие друг о друге, поняли, что объект ведет себя крайне необычно, и начали снимать его на свои смартфоны. Так получились ролики о движении шаровой молнии длительностью 76, 125 и 141 секунду (см. ниже).

Физики из Института энергетических проблем химической физики им. В. Л. Тальрозе РАН покадрово проанализировали все три видео. Ученые установили, как по времени соотносятся все три записи, и выяснили, что очевидцы начали съемку с интервалами примерно 30 с. Исследователи определили, на каком расстоянии от наблюдателей находилась шаровая молния в каждый момент времени, какие она имела диаметр и скорость. Особый интерес для ученых представлял момент, когда молния приблизилась к линиям высоковольтных электропередач (ЛЭП): он позволил определить некоторые другие свойства объекта.

Расчеты показали, что большую часть времени записи шаровая молния находилась на высоте 45−50 м над уровнем земли. Ее средняя горизонтальная скорость составила 15 м/с, а вертикально вверх молния поднималась со скоростью 5,7 м/с. При этом шар вращался горизонтально вокруг своей оси со скоростью примерно 0,84 м/с. Еще анализ видео жителей Митино позволил определить диаметр шаровой молнии — 0,75 м. Интересно, что рядом с вышкой ЛЭП шар вел себя так же, как если бы ее поблизости не было: начал быстро подниматься к грозовому облаку. Движение шаровой молнии замедлял сильный ветер, но не электрическое поле рядом с вышкой. Отсюда физики сделали вывод, что внешняя «оболочка» шаровой молнии заряжена положительно: ее притянуло к нижней части грозового облака, обычно имеющей мощный отрицательный заряд.

Все движения необычной молнии вписались в концепцию, что она представляет собой заряженное материальное тело. Насколько известно авторам, их работа первая, где скорость, диаметр и положение шаровой молнии в пространстве были измерены с высокой точностью. Исследование не добавляет данных о строении и массе этого объекта, однако показывает, что шаровые молнии вполне реальны и не обладают никакими «паранормальными» свойствами.