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Беспилотник побил рекорд продолжительности полёта
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Беспилотник побил рекорд продолжительности полёта 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Беспилотный летательный аппарат Zephyr S, разработанный европейским авиастроительным концерном Airbus, провёл в воздухе уже более 15 суток, побив абсолютный рекорд продолжительности полёта среди дронов.
Первый полёт беспилотника Zephyr S начался 11 июля 2018 года. Дрон был запущен с полигона в штате Аризона и до сих пор находится в воздухе. Окончательный рекорд продолжительности полёта «Зефира» будет зарегистрирован после его приземления, но когда это случится, Airbus не уточняет. Теоретически, он может находиться в воздухе три месяца.
Предыдущий рекорд продолжительности полёта среди беспилотных летательных аппаратов был установлен прототипом аппарата Zephyr — дрон с парой электромоторов, которые питаются от солнечных батарей, провёл в воздухе две недели.
Размах крыльев «Зефира» составляет 28 метров, вся его верхняя плоскость покрыта солнечными батареями. Аппарат может выполнять полёты на высоте до 21,3 километра и нести полезную нагрузку массой до пяти килограммов. Серийное производство Zephyr S началось в середине нынешнего месяца в британском Фарнборо: первые три дрона получат британские военные.
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