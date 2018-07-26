Samsung анонсировала небьющиеся OLED-дисплеи 

Компания Samsung объявила об успешных испытаниях нового небьющегося дисплея. Она утверждает, что он появится не только в смартфонах, но и в других устройствах.
В заявлении говорится, что вместо стекла, которое обычно используют при производстве дисплеев, инженеры Samsung поставили «укрепленное пластиковое покрытие». Генеральный менеджер коммуникационной службы Хойунг Ким (Hojung Kim) объяснил:
«Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, что делает его похожим на настоящее стекло».
Испытания дисплея проводила компания Underwriters Laboratories. По ее информации, изобретение прошло проверку по военным стандартам, установленным Министерством обороны США. Дисплей не пострадал при падении с высот: 1,2 метра и 1,8 метра, а также при повышении температуры до 71 градуса Цельсия и понижения до минус 32 градусов Цельсия.
В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.
В феврале южнокорейская компания объявила о завершении разработки робота с искусственным интеллектом Saram. Робот-манипулятор предназначен для подъема или перемещения тяжелых предметов на складах.