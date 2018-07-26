Ещё
Samsung анонсировала небьющиеся OLED-дисплеи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung анонсировала небьющиеся OLED-дисплеи 

Naked-Science.ru 26 июля 2018
Фото: Samsung
Компания Samsung объявила об успешных испытаниях нового небьющегося дисплея. Она утверждает, что он появится не только в смартфонах, но и в других устройствах.
В заявлении говорится, что вместо стекла, которое обычно используют при производстве дисплеев, инженеры Samsung поставили «укрепленное пластиковое покрытие». Генеральный менеджер коммуникационной службы Хойунг Ким (Hojung Kim) объяснил:
«Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, что делает его похожим на настоящее стекло».
Испытания дисплея проводила компания Underwriters Laboratories. По ее информации, изобретение прошло проверку по военным стандартам, установленным Министерством обороны США. Дисплей не пострадал при падении с высот: 1,2 метра и 1,8 метра, а также при повышении температуры до 71 градуса Цельсия и понижения до минус 32 градусов Цельсия.
В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.
В феврале южнокорейская компания объявила о завершении разработки робота с искусственным интеллектом Saram. Робот-манипулятор предназначен для подъема или перемещения тяжелых предметов на складах.
Naked-Science.ru: последние новости
VLA предположительно зарегистрировал внесолнечный объект планетарной массы с мощным магнитным полем «Союзы» еще полетают: В США перенесли сроки запусков новых космических кораблей Крупнейшая колония королевских пингвинов уменьшилась почти на 90%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1034
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»398
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах18
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение