Samsung анонсировала небьющиеся OLED-дисплеи

Компания Samsung объявила об успешных испытаниях нового небьющегося дисплея. Она утверждает, что он появится не только в смартфонах, но и в других устройствах.

В заявлении говорится, что вместо стекла, которое обычно используют при производстве дисплеев, инженеры Samsung поставили «укрепленное пластиковое покрытие». Генеральный менеджер коммуникационной службы Хойунг Ким (Hojung Kim) объяснил:

«Укрепленное пластиковое покрытие идеально подходит для портативных электронных устройств не только потому, что оно не разбивается, но и из-за его особенных свойств: легкости, прозрачности и твердости, что делает его похожим на настоящее стекло».

Испытания дисплея проводила компания Underwriters Laboratories. По ее информации, изобретение прошло проверку по военным стандартам, установленным Министерством обороны США . Дисплей не пострадал при падении с высот: 1,2 метра и 1,8 метра, а также при повышении температуры до 71 градуса Цельсия и понижения до минус 32 градусов Цельсия.

В Samsung планируют использовать новый дисплей в будущих смартфонах, портативных игровых консолях, военных устройствах и в автомобильных компьютерах.

В феврале южнокорейская компания объявила о завершении разработки робота с искусственным интеллектом Saram. Робот-манипулятор предназначен для подъема или перемещения тяжелых предметов на складах.