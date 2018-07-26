Ученые раскрыли секрет быстрого заживления ранок во рту

Ученые поняли, почему ранки во рту заживают так быстро

То, как быстро заживают мелкие ранки в ротовой полости, удивляло людей с давних времен, но лишь теперь ученым удалось определить гены, повышенная активность которых позволяет им затягиваться в считанные дни и без образования шрамов. Об этом они пишут в новой статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine.

Рамиро Иглесиас-Бартоломе (Ramiro Iglesias-Bartolome) и его соавторы из Университета Калифорнии в Сан-Диего экспериментировали с 30 добровольцами. Ученые нанесли маленькие ранки им на плечо и во рту, выяснив, что последние затягиваются примерно втрое быстрее, уменьшаясь со средней скоростью около 0,3 мм в день, — тогда как ранки на плече сокращались менее чем на 0,1 мм. Но главное, было показано, что в кератиноцитах ротовой полости проявляют повышенную активность гены SOX2, PITX1, PITX2 и PAX9, уровень которых в клетках кожи плеча остается обычным.

Гены PIX относятся к гомеобоксу и производят сигнальные белки, которые играют огромную роль в общем развитии организма. Вовлечены в эти базовые процессы и два других гена. В ротовых ранках они, по-видимому, снижают интенсивность воспалительного ответа и запускают пролиферацию соседних клеток, заставляя их собираться у поврежденного участка и заращивать его без образования шрамированной ткани.

В самом деле, ученые провели и эксперименты с культурами человеческих кератиноцитов, показав, что подавление работы генов SOX2 и PITX1 меняет подвижность клеток. Опыты на мышах показали, что стимуляция SOX2 в поврежденных клетках кожи ускоряла заживление ткани. Возможно, в ближайшее время, это позволит создать и препараты для людей, и достаточно будет использовать крем, чтобы сократить заживление ран и забыть о шрамах.