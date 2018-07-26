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МКС поднимут над Землей
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МКС поднимут над Землей на 700 метров 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Орбиту Международной космической станции откорректируют в четверг, она увеличится примерно на 700 метров и составит 405,5 километра, сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) .
"Маневр будет проводиться 26 июля, время включения двигателей — 19.10 мск. По предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения, средняя высота полета станции возрастет на 700 метров и составит 405,5 километра", — сказал представитель ЦУПа.
По его словам, коррекцию проведут с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции. Двигатели проработают 199 секунд.
Коррекция будет проводиться для создания необходимых баллистических условий для отстыковки и посадки пилотируемого корабля "Союз МС-08" и запуска и стыковки со станцией "Союза МС-10", запланированного на 11 октября 2018 года.
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