МКС поднимут над Землей на 700 метров

"Маневр будет проводиться 26 июля, время включения двигателей — 19.10 мск. По предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения, средняя высота полета станции возрастет на 700 метров и составит 405,5 километра", — сказал представитель ЦУПа.

По его словам, коррекцию проведут с помощью двигательной установки грузового корабля "Прогресс МС-08", пристыкованного к станции. Двигатели проработают 199 секунд.

Коррекция будет проводиться для создания необходимых баллистических условий для отстыковки и посадки пилотируемого корабля "Союз МС-08" и запуска и стыковки со станцией "Союза МС-10", запланированного на 11 октября 2018 года.