Люди смогли управлять тремя руками одновременно

Ученые из киотского исследовательского института Advanced Telecommunications Research Institute продемонстрировали, что людей можно научить управлять третьей, роботизированной рукой при помощи мозга, при этом используя и две другие руки, передает The Verge. Как описывается в работе, опубликованной в журнале Science Robotics, восемь из 15 испытуемых смогли успешно балансировать мяч на специальной доске с помощью двух рук, параллельно держа бутылку с водой в роборуке, контролируемой мозгом.

Разумеется, на данный момент функциональность «третьей руки» крайне простая — испытуемые могли лишь сжимать и разжимать ее. На голове испытуемого находилась специальная шапочка, оснащенная электродами, которые измеряли электрические сигналы, продуцируемые мозгом. Человека просили представить, как он сжимает и разжимает роботизированную руку, а затем ученые записывали сигнал и превращали его в «инструкцию» роборуке. Исследователи отмечают, что им было необходимо настраивать нейрокомпьютерный интерфейс для каждого испытуемого, выбирая правильные электроды и частоты.

Несмотря на присутствующие ограничения, работа, как предполагают исследователи, является первой демонстрацией того, как человек может управлять дополнительными конечностями при помощи мозга: обычно такие искусственные конечности контролируются с помощью джойстиков или же — если они подключены к телу — посредством электрических сигналов от мышц.

Авторы работы отмечают, что по результатам задания, требующего управления тремя руками, испытуемые разделились на две группы: на тех, кто хорошо справлялся с такой многозадачностью, и тех, кто справлялся плохо. В отличие от результатов задания, когда требовалось управлять лишь роборукой: с ним все испытуемые справлялись примерно одинаково хорошо.

Разделение же в первом случае, по предположению исследователей, может указывать на то, что некоторым просто лучше дается многозадачность, чем другим. И если это действительно так, возможно, многозадачность можно развивать, в том числе при помощи устройств, управляемых при помощи мозга, предполагают авторы работы. Впрочем, это, разумеется, еще требует доказательства: в будущих тестах исследователи надеются проверить данную идею.