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Кошачьи паразиты делают из людей лучших бизнесменов
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Кошачьи паразиты делают из людей лучших бизнесменов 

Популярная механика 4 часа назад
Фото: Популярная механика
В статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, ученые описывают, как они выявляли возможные изменения в поведении, способные произойти из-за Toxoplasma gondii, и что в результате нашли.
Паразит Toxoplasma gondii — это одноклеточное, которое, как считается, можно найти у одной четверти населения Земли. К счастью, его наличие в организме практически никак не дает о себе знать, а из наблюдаемых симптомов у больных иногда бывают головные боли или что-то похожее на простуду. Обычно люди заражаются паразитом, поедая сырое или не до конца приготовленное мясо, или же убирая кошачьи фекалии. В недавнем исследовании ученые выяснили, что зараженные токсоплазмой грызуны не бегут от кошек, а наоборот идут им навстречу. И теперь исследователи заинтересовались не могут ли одноклеточные каким-то образом влиять и на поведение людей.
Чтобы выяснить это, ученые взяли образцы слюны у 1500 студентов-добровольцев. Также они получили 200 образцов от людей, посещающих бизнес-семинар. После проверки анализов исследователи выяснили, что у 22% людей, участвовавших в эксперименте, есть паразит. Они также выяснили, что инфицированные в 1,4 раза больше хотят заниматься бизнесом, а из тех добровольцев, что посещали семинар, большая часть инфицированных уже открыла свой бизнес по сравнению с неинфицированными.
Исследователи отмечают, что открытие своего дела считается крайне рискованным поведением, так как большинство начинающих бизнесменов терпят крах и несут финансовые потери. Но те, кто уже заражен токсоплазмой, с большей готовностью берут на себя подобные риски.
Ученые планируют продолжить исследование и поискать другие изменения в поведении, например, возрастающий консерватизм в некоторых людях. Также интересно выяснить, превалирует ли токсоплазмоз у успешных бизнесменов по сравнению с теми, кто провалился на бизнес-поприще.
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