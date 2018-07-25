Еще один ученый из «Роскосмоса» попался на госизмене

Ученого из ЦНИИмаш обвинили в госизмене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву.

«Нашему подзащитному Кудрявцеву сегодня было официально предъявлено обвинение по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ)», — цитирует ТАСС адвоката Кудрявцева Ивана Павлова.

Он также добавил, что его не допустили для участия в предъявлении обвинения ученому.

«В связи с этим мы написали жалобу главе адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову», — сказал Павлов.

Жалоба на заключение под стражу Кудрявцева будет рассмотрена Мосгорсудом 2 августа.

Сотрудника ЦНИИмаш арестовали 19 июля. По версии следствия, он передавал секретные данные представителям НАТО