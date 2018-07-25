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Еще один ученый из «Роскосмоса» попался на госизмене
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Ученого из ЦНИИмаш обвинили в госизмене 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Струднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявили обвинение по статье 275 УК РФ.
Следствие предъявило обвинение в государственной измене 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву.
«Нашему подзащитному Кудрявцеву сегодня было официально предъявлено обвинение по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ)», — цитирует ТАСС адвоката Кудрявцева Ивана Павлова.
Он также добавил, что его не допустили для участия в предъявлении обвинения ученому.
«В связи с этим мы написали жалобу главе адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову», — сказал Павлов.
Жалоба на заключение под стражу Кудрявцева будет рассмотрена Мосгорсудом 2 августа.
Сотрудника ЦНИИмаш арестовали 19 июля. По версии следствия, он передавал секретные данные представителям НАТО.
Ранее специальная комиссия Роскосмоса начала внутреннее расследование по делу о госизмене. Ей предстоит тщательно проверить деятельность ЦНИИмаш. Результаты расследования могут быть представлены уже в начале следующей недели.
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