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На Марсе обнаружено озеро с водой
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Под поверхностью южного полюса Марса обнаружили жидкую воду 

ТАСС 3 часа назад
Фото: AP Photo/Gregorio Borgia
Жидкая вода обнаружена под поверхностью южного полюса Марса, сообщает в среду Европейское космическое агентство (ЕКА).
"Радиолокационные данные, полученные аппаратом ЕКА Mars Express, свидетельствуют о наличии жидкой воды под слоями льда и пыли в области южного полюса Марса", — говорится в сообщении на сайте ЕКА.
Как передает агентство ANSA со ссылкой на Итальянское космическое агентство и Национальный институт астрофизики, озеро с соленой водой обнаружить удалось благодаря итальянскому радара MARSIS, установленный на зонде Mars Express.
Ученые полагают, что это озеро диаметром 20 км и находящееся на глубине 1,5 км под поверхностью южного полюса планеты. Оно защищено от космических лучей и "соответствует условиям для возможного существования формы жизни".
В ходе исследования данных радара, работавшего с 2005 года, ученые при поддержке университетов "Рома Тре", "Сапиенца" и университета Пескары также выяснили, что этот водоем давно существует в неизменном виде.
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