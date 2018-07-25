На Марсе обнаружено озеро с водой

Под поверхностью южного полюса Марса обнаружили жидкую воду

Жидкая вода обнаружена под поверхностью южного полюса Марса, сообщает в среду Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Радиолокационные данные, полученные аппаратом ЕКА Mars Express, свидетельствуют о наличии жидкой воды под слоями льда и пыли в области южного полюса Марса", — говорится в сообщении на сайте ЕКА.

Как передает агентство ANSA со ссылкой на Итальянское космическое агентство и Национальный институт астрофизики, озеро с соленой водой обнаружить удалось благодаря итальянскому радара MARSIS, установленный на зонде Mars Express.

Ученые полагают, что это озеро диаметром 20 км и находящееся на глубине 1,5 км под поверхностью южного полюса планеты. Оно защищено от космических лучей и "соответствует условиям для возможного существования формы жизни".

В ходе исследования данных радара, работавшего с 2005 года, ученые при поддержке университетов "Рома Тре", "Сапиенца" и университета Пескары также выяснили, что этот водоем давно существует в неизменном виде.