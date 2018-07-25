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Объяснено загадочное явление над Антарктидой
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Объяснено загадочное явление над Антарктидой 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Zhibin Yu
Ученые Университета Колорадо в Боулдере предложили объяснение возникновения загадочных атмосферных гравитационных волн в высших слоях атмосферы над Антарктикой. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Гравитационной волной в гидродинамике и физике атмосферы называют специфическую форму колебательного движения на поверхности среды или внутри водной или газовой оболочки планеты, существование которой зависит от силы тяжести. В астрофизике термин «гравитационная волна» имеет другое значение и относится к изменениям гравитационного поля, возникающим при движении массивных тел.
В 2016 году исследователи обнаружили волны, которые периодически возникают в высших слоях атмосферы Земли через каждые 3 или 10 часов. Их длина достигает более двух тысяч километров. Позднее ученые выявили еще одну разновидность антарктических гравитационных волн, которые возникают в стратосфере, длиной в 400 километров. Последнее позволило установить наиболее вероятный механизм возникновения более крупных и высоких волн.
Согласно гипотезе генерации вторичных волн, когда стратосферные волны разрушаются, энергия от них передается в более высокие слои атмосферы, где возникают гигантские гравитационные колебания. Сами стратосферные волны образуются при обтекании воздушными потоками горных склонов, располагающимися в том же районе, что и станция Мак-Мердо.
Однако исследователи допускают и альтернативный механизм, который заключается в существовании полярного вихря — устойчивой атмосферной структуры, которая зимой возникает над Южным полюсом.
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